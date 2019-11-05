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Архив - Донецкая область

Базу людей с украинскими паспортами создадут в ОРДЛО

05.11.2019 21:45
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Базу людей с украинскими паспортами создадут в ОРДЛО

Для создания электронной базы уточняется учет местных жителей, которые не подали документы для получения паспортов непризнанных «республик», сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Главного разведывательного управления,

По информации разведки, на оккупированных территориях уже начали угрожать гражданам, которые отказались получать паспорта самопровозглашенных «республик».



Теги: Донбасс, украинцы, разведка, учет, паспорт, ГРУ, Минобороны
 
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