Боевики 3 раза обстреляли позиции сил ООС во вторник, потерь нет

05.11.2019 22:44

Боевики 3 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 5 ноября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.



"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.

Все обстрелы по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - возле Старогнатовки и Лебединского.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

Также сообщается, что на данный момент продолжаются мероприятия на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области, в частности осуществляется техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами.

Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское).

Начало мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября при условии соблюдения режима тишины на этом участке в течение 7 суток.

Как сообщалось ранее, боевики 20 раз обстреляли позиции сил ООС 4 ноября, потерь не было.