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Архив - Донецкая область

Боевиков «ДНР» уличили в стягивании тяжелого вооружения в районе н.п. Терновое

05.11.2019 19:20
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Боевиков «ДНР» уличили в стягивании тяжелого вооружения в районе н.п. Терновое

Боевики «ДНР» и российские оккупанты стягивают тяжелое вооружении – САУ, гаубицы, танки и минометы — в район временно оккупированного н.п. Терновое.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 4 ноября 2019 года. имеющемся в открытом доступе,
«Миссия зафиксировала вооружение, размещенных в нарушение линий отвода по обе стороны линии соприкосновения, в частности некоторые из которых находились на полигоне вблизи н. п. Терновое (неподконтрольный правительству, 57 км к востоку от Донецка). Команда СММ также зафиксировала 53 единицы вооружения, размещенного за линиями отвода, однако вне мест хранения в неподконтрольных правительству районах Донецкой области.
На полигоне вблизи н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка) мини-БПЛА зафиксировал 2 самоходных гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 4 буксируемых гаубицы (Д-30А «Лягушка», 122 мм), 32 танка (17 Т-72, 5 Т-64 и 10 предположительных Т-64) 2 миномета (предположительно 2Б14 «Поднос», 82 мм)».



Теги: Донбасс, полигон, ОБСЕ, беспилотник, ДНР, боевики, бронетехника, военная техника
 
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