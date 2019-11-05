- Дончане о «дне единства» в ОРДО: Праздник, смысл которого непонятен08:10
- На Донбассе боевики 20 раз нарушили режим тишины: где велся вражеский огонь07:49
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы21:35
- Донецкая фильтровальная станция на три дня приостановит подачу воды21:17
- «Разрывы снарядов и сильные обстрелы»: под Донецком разгорелись бои, есть прилеты19:38
- Командующий ООС опроверг слухи о создании «серой зоны» в районе разведения войск18:48
- В "администрации" Донецка назвали сумму задолженности жителей города по квартплате16:30
- В "ДНР" обвинили Украину в срыве разведения войск в Петровском15:30
- Члены НВФ запустили сигнальную ракету возле Петровского14:45
- В штабе ООС рассказали об очередной провокации НВФ в вопросе разведения сил в Петровском12:00
Дончане о «дне единства» в ОРДО: Праздник, смысл которого непонятен
Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка скептически оценили «день народного единства», который вчера, 4 ноября, отмечался в ОРДО.
Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает donpress.
«Как можно вообще праздновать праздник, смысл которого непонятен. Слово Единство понятно, суть нет», — написал местный житель.
Дончане задаются вопросом: о каком единстве идет речь?
«Єдинства з ким?)» — написал комментатор.
При этом участники обсуждения перечисляют основные проблемы, которые так и не были решены в ОРДО. Среди них — многочасовые очереди на блокпостах незаконных вооруженных формирований.
«Очень остро ощутила „единство“ всех стоявших 2,5 часа на днр-ском блокпосту в Еленовке (по сравнению с 45 минутами вместе с проездом в автобусе от начала поста до нуля в Украине) нескольких сотен стариков в оценке работы этого обновленного сооружения! В то же время мимо проносились перевозы! Очень едины были все в оценках работы — скоты и рвачи-вымогатели!» — написала дончанка.
Комментаторы отмечают, что их «действительно объединил» только выходной, объявленный в этот день.
Теги: Донецк, Донбасс, праздник, народ, блокпост, единство, соцсети, очереди, день, ОРДО
- Донецк: отменены все автобусы, блокпосты закрыты
- В Донецке согнали бюджетников и студентов на «празднование» «дня георгиевской ленты»
- Ситуация на блокпостах: Очереди небольшие, везде можно проехать достаточно быстро
- Главарь «ДНР» Пушилин возмутил людей идеей нового «государственного праздника»
- Блокпосты ОРДО: в Горловке проверяют телефоны, на Каргиле едут только перевозчике
- «На Каргиле пропуск 1 авто в час, люди уезжают на другие КПП»: соцсети о ситуации на блокпостах ОРДО
- Дончане о «дне единства» в ОРДО: Праздник, смысл которого непонятен08:10
- На Донбассе боевики 20 раз нарушили режим тишины: где велся вражеский огонь07:49
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы21:35
- Донецкая фильтровальная станция на три дня приостановит подачу воды21:17
- «Разрывы снарядов и сильные обстрелы»: под Донецком разгорелись бои, есть прилеты19:38
- Командующий ООС опроверг слухи о создании «серой зоны» в районе разведения войск18:48
- В "администрации" Донецка назвали сумму задолженности жителей города по квартплате16:30
- В "ДНР" обвинили Украину в срыве разведения войск в Петровском15:30
- Члены НВФ запустили сигнальную ракету возле Петровского14:45
- В штабе ООС рассказали об очередной провокации НВФ в вопросе разведения сил в Петровском12:00
- Дончане о «дне единства» в ОРДО: Праздник, смысл которого непонятен08:10
- На Донбассе боевики 20 раз нарушили режим тишины: где велся вражеский огонь07:49
- Чем для Украины опасен возврат ОРДЛО на условиях Путина: Будет хуже, чем Приднестровье07:29
- Жиросжигающие напитки, которые действительно работают22:15
- Столтенберг рассказал, станет ли Украина членом НАТО21:50
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы21:35
- Донецкая фильтровальная станция на три дня приостановит подачу воды21:17
- Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября 2019 года20:55
- Встреча Путина и Зеленского, известна главная цель президента РФ: «Пока Украина не окажется…»20:30
- Новые законы: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ20:15
- Жиросжигающие напитки, которые действительно работают22:15
- Названы продукты, способные улучшить состав крови18:15
- Денежная Крыса: как войти в Новый год с деньгами?16:45
- Самые распространенные причины «взрослого» акне14:10
- Как, согласно науке, правильно гладить кота11:20
- Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье09:15
- Как привлечь деньги: приметы, проверенные еще нашими бабушками07:07
- Эти дешевые продукты опасны для здоровья22:30
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Названы даты магнитных бурь в ноябре11:38
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы
- СМИ РФ: ВСУ заставили целое подразделение "ДНР" податься в бега, кинув передовые позиции
- Гиркин: жизнь на Донбассе хуже чем в аду — «безнадежная, унылая, грязная клоака»