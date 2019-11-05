Дончане о «дне единства» в ОРДО: Праздник, смысл которого непонятен

05.11.2019 08:10

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка скептически оценили «день народного единства», который вчера, 4 ноября, отмечался в ОРДО.

Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает donpress.

«Как можно вообще праздновать праздник, смысл которого непонятен. Слово Единство понятно, суть нет», — написал местный житель.

Дончане задаются вопросом: о каком единстве идет речь?

«Єдинства з ким?)» — написал комментатор.

При этом участники обсуждения перечисляют основные проблемы, которые так и не были решены в ОРДО. Среди них — многочасовые очереди на блокпостах незаконных вооруженных формирований.

«Очень остро ощутила „единство“ всех стоявших 2,5 часа на днр-ском блокпосту в Еленовке (по сравнению с 45 минутами вместе с проездом в автобусе от начала поста до нуля в Украине) нескольких сотен стариков в оценке работы этого обновленного сооружения! В то же время мимо проносились перевозы! Очень едины были все в оценках работы — скоты и рвачи-вымогатели!» — написала дончанка.

Комментаторы отмечают, что их «действительно объединил» только выходной, объявленный в этот день.