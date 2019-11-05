На Донбассе боевики 20 раз нарушили режим тишины: где велся вражеский огонь

05.11.2019 07:49

За прошлые сутки, 4 ноября, на Донбассе пророссийские боевики 20 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"4 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 10 обстрелов. Четыре из них – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – они устроили неподалеку Водяного. Два раза велся огонь из РПГ и стрелкового оружия вблизи Марьинки. У Красногоровки стреляли из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Пищевика – из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Старогнатовки – из стрелкового оружия. В районе Гнутово ударили из минометов калибра 82 мм.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 10 вражеских обстрелов. На окраине Новотошковское боевики ударили из всего спектра вооружения, начиная из стрелкового оружия до минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм. Три обстрела из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых и автоматических гранатометов оккупанты устроили неподалеку Новолуганского. Вблизи Хутора Вольного враг применил СПГ, а в районе Крымского – крупнокалиберные пулеметы. Дважды у Троицкого стреляли из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ. Неподалеку Железного велся огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новгородского боевики ударили из автоматических гранатометов.

"Вчера, 4 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", – рассказали в ООС.