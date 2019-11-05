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"Сурков в Донецке орал до хрипоты", - источник рассказал о конфликте с Пушилиным
Появились новые подробности визита помощника Владимира Путина Владислава Суркова в оккупированный Донецк. Известный блогер Фашик Донецкий рассказал инсайд о том, как Сурков выдвинул Пушилину и главарям боевиков сразу несколько жестких требований.
Примечательно, что Сурков кричал до хрипоты на боевиков и устроил верхушке "ДНР" настоящий разгром в матерной форме, передает Диалог.UA.
О визите асланбека дудаева в оккупированный рф Донецк не писали разве на заборе в Житомире. Ху из асланбек дудаев? Ну, вы даете - это ж идеолог войны на Донбассе, сурков. Кстати, если кто не в курсе, то "гражданская война" в Украине - это когда депутаты госдумы рф ездят через неподконтрольную границу к так называемым сепаратистам[это коллаборанты, если шо ], на неподконтольной законному правительству территории ходят рубли, на вооружении русская военная техника, обучают "повстанцев" русские военные инструктора, типа сепаратисты вооюют 6-й год на отжатом оружии, а в Донецк приезжает куратор из гру рф. Кто не согласен - русофоб, нах Сейчас немножко приоткрою то, о чем говорил сурков с представителями оккупационных типа властей, с дынырийцами, то есть. Итак, в первую очередь, поднялся вопрос "паспортизации" мирного населения жителей оккупированных территорий. Для асланбека дудаева, который искренне и по праву считает территориальные недоразумения своим детищем этот вопрос стоит очень строго, ведь уровень "паспортизации" оценивается и сурковым, и самой москвой как признание местными жителями "республики" Вообще сурков на совещании орал до хрипоты, получили по шапке все: от пушилина до так называемых "мэров" [гауляйтеров] оккупированных городов и фейковых министров фейкового "государства" Но вернемся к "паспортам" дыныры и асланбеку дудаеву, а точнее к итогам, выводам и требованием гру-шника из рф. После потока матерных и вообще не литературных выражений, касающихся так называемых "властей" дыныры и угрозой изнасиловать в особо изощренной форме за плохую работу, сурков поставил жесткое требование: минимум 80% жителей оккупированных должны получить аусвайс подвального производства ["паспорт" дыныры], причем срочно. Причина - без "паспортизации" непонятными бумажками весь проект недоросия рушится, русский гру-шник сурков как идеолог "гражданской войны" в Украине, это прекрасно понимает. В итоге, после требования суркова, вся коллаборантская рать помахала головами, клятвенно пообещала, что больше так не будет и что все будет сделано. Давайте коротко подведем итоги требований асланбека дудаева и разберем причины, по которым именно "паспортизации" он уделил отдельное внимание.
Вывод 1. "Паспорт" дыныры - это фундамент пропаганды "независимого государства". Требование суркова по поводу куриных аусвайсов, свидетельствует только об одном - проект гру -недоросия- подыхает, несмотря идеологически, не смотря на миллиардные вложения со стороны рф. Ну или если простыми словами - даже откровенная вата не особо спешит получать так называемый "паспорт", ибо боится стать невъездной к Хунте или потерять пенсию от Украины.
Вывод 2. Сурков прекрасно понял, что на 6-й год войны кормить только идеологией вату уже не работает - жизнь на оккупированных становится только хуже, экономического "процветания" нет и быть не может. Но так как рф в принципе и совсем не собирается делать оккупированную часть Донбасса "маленькой Швейцарией", то цифры "паспортизации" сурков решил подогнать с помощью палки и местных гауляйтеров. Хотя, положа руку на сердце, асланбек дудаев прекрасно понимает, что сначала нужно поднять экономику, а население не верит уже в -надопотерпеть- или в -рышпубликаразвиваицца, надопотерпеть.
Вывод 3. Сурков показал суть реального отношения к жителям оккупированных со стороны рф и лично от себя : никто в кремле не считает дынырийцев или лынырийцев русскими, неа. Для рф дыныропитеки и лыныропотамы - это, в первую очередь, пешки, а во-вторую - тупые туземцы, которых можно заставить делать что угодно и когда угодно, принудительная "паспортизация" тому яркий пример
Вывод 4. Что будут делать так называемые "власти" после приказа суркова ? Выполнять, конечно. Никто не хочет к кабзону в гости, поэтому мирных жителей будут прессовать по поводу "паспортов", чтобы выслужиться перед хозяином из кремля. По моим данным, абсолютно все бюджетники дыныры до нового года должны получить или подать документы на "паспорта" дыныры до нового года, иначе увольнение[ орки в том числе]
Вывод 5. Лошадь сдохла, слезь. Не помню, какому именно народу принадлежит вышесказанная пословица, но то, что главный идеолог войны понял, что проект дыныры сдыхает и пытается реанимировать идеологический труп, несомненно радует.
Эпилог. Думаю, скоро в Донецке "паспорт" дыныры будет вызывать отвращение. Причина - принудительные методы, которые обязательно предпримут оккупационные типа власти для того, чтоб выполнить приказ асланбека дудаева. Самое эпичное то, что сам сурков прекрасно понимает - с помощью приказа о "паспортизации" и принудиловки он может ускорить идеологическую смерть проекта дыныры. Или может это такой хитрый план? Посмотрим, одним словом. Пошел за попкорном.
Теги: Донецк, Донбасс, паспорт, ДНР, боевики, Пушилин, Сурков, РФ
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