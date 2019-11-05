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Архив - Донецкая область

В Коминтерново из-за попадания мины загорелся жилой дом

05.11.2019 17:30
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В Коминтерново из-за попадания мины загорелся жилой дом

Сегодня днем под обстрел попало неподконтрольное Украине села Коминтерново Донецкой области, в результате чего загорелся жилой дом. Об этом сообщили в так называемом «представительстве ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, пишет ДонПресс.
Представители ОРДО уточнили, что в результате прямого попадания мины произошло возгорание жилого дома по улице Ахматовой, 18. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет.



Теги: Донбасс, дом, мина, обстрел, Коминтерново
 
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