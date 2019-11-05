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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО проверяют готовность больниц к принятию раненых членов НВФ

05.11.2019 13:32
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В ОРДЛО проверяют готовность больниц к принятию раненых членов НВФ

Подразделения НВФ на Донбассе понесли новые потери в зоне боевых действий на Донбассе. Так, с 29 октября по 5 ноября потери «ЛДНР» составили шесть человек только по подтвержденным данным.

Об этом сообщил эксперт группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец, передает donpress.

В частности, он отметил:

«В период с 29 октября по 5 ноября подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили шесть человек: 1 АК — 1 ОМСБр (Кальмиусское) один военнослужащий, 9 ОМСП (Новоазовск) два военнослужащих, 2 АК — 4 ОМСБр (Алчевск) два военнослужащих, 7 ОМСБр (Брянка) один военнослужащий».

По его словам, главари ОРДЛО совместно с медико-санитарной службой оккупационной группировки проводят мероприятия по проверке готовности медицинских учреждений к принятию на лечение раненых военнослужащих 1-го и 2-го АК ВС РФ.



Теги: Донбасс, больницы, лечение, проверка, ДНР, ЛНР, потери, НВФ, РФ
 
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