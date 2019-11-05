В ОРДО выросли цены на газ, бензин и дизельное топливо

05.11.2019 10:30

На неподконтрольной Украине части Донецкой области АЗС подняли цены на газ, ДТ и бензин марки АИ-95.

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.

Так, бензин марки АИ-95, газ и ДТ подорожали на 2 рубля за литр.

Сейчас в ОРДО литр бензина марки АИ-95 можно приобрести за 46 рублей, ДТ — 51 рубль и газа — 22 рубля.

При этом цена на бензин марок АИ-100 и АИ-92 осталась на прежнем уровне — 55 р/литр и 43 р/литр соответственно.