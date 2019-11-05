«Вооруженные члены НВФ на всех перекрестках»: в соцсети сообщили о начале «учений» в ОРДО

05.11.2019 18:49

Сегодня днем в неподконтрольном Украине Донецке на улицах значительно увеличилось число вооруженных членов НВФ, которые рассредоточены по всем крупным перекресткам города.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.

По словам пользователей, члены НВФ с автоматами замечены на Чайкинском кольце, Мотеле и повороте на Заперевальную. По мнению дончан, активность «военных» связана с ранее анонсированными «учениями»

«Это то, о чем приходила СМС-ка от МЧС: «с 5 по 9. в учебных целях проводятся совместные мероприятия сил и средств гражданской защиты по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций… Призываем отнестись с пониманием и сохранять спокойствие»

«14:21 Три пожарные машины вверх по Театральному проспекту»

«В тонусе население держать и под этой аркой движуху техники осуществлять («