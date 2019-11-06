«К чему готовиться?»: Завтра в «ДНР» заедет очередной «гумконвой» из России

06.11.2019 13:21

Завтра, седьмого ноября текущего года на Донбассе ожидается прибытие так называемого «гуманитарного конвоя Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации».

Стоит отметить, что по счету это будет уже 90-й «гуманитарный конвой», которые заедет на оккупированную территорию Донбасса из России. Датой прибытия называется седьмое ноября 2019 года.



Согласно имеющейся предварительной информации, в состав груза «гуманитарного конвоя» якобы войдут детские продуктовые наборы для семей, где возраст детей меньше трех лет.

Источник: replyua.net