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«Конец света в Донецке»: Жители панически сообщают о мощных взрывах, и залпах, идет война полным ходом
Местное население временно оккупированного террористами не признанных мировым сообществом Луганской и Донецкой «народных республик» Донецка сообщили, что некоторые районы города буквально содрогаются от мощных залпов и взрывов.
Как информирует replyua.net, об этом украинцы сообщают в своих аккаунтах в социальных сетях. Особенно взрывы и залпы слышны в северной части Донецка.
Жители Донецка пишут: «Донецк 15 часов 50 минут у Сити уже третий бах, неслабый». Согласно их данным, и так мощные боевые действия, которые активизировались в городе после 12 часов 00 минут, к 15 часам стали гораздо сильнее.
Население ОРДО отмечает: «Донецк. Сейчас. Опять бахнуло. Кто-то очень не хочет мира», «На киевском тоже неплохо разок гупнуло в 16:45». Еще один из пользователей социальной сети добавил: «Донецьк. 16:33о, 16:45о, 16:55о + ще кожні 2 хвилини дуже важки бумки захід-північ». Примечательно, что сильные залпы слышны даже в соседней Макеевке. Локализацией взрывов является район аэропорта в Донецке. Пользователь написала: «Макеевка 15:27 у направления Аэропорта опять тяжелое. Минусы и плюсы».
Теги: Донецк, Донбасс, обстрел, ДНР, террористы, ОРДО
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