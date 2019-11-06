«На Каргиле люди прогнали перевозчика, в Горловке члены НВФ проверяют документы»: ситуация на КПП ОРДО

06.11.2019 13:56

Сегодня утром на подконтрольных «ДНР» пунктах пропуска самые большие очереди собрались на КПП «Горловка» и «Каргил». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, на Бахмутском направлении на КПП «Горловка» по состоянию на 09:50 собралось около 450 человек пешей очереди и 160 авто. Также, пользователи сообщают о проверке документов членами НВФ:

«5−30 Горловка общая 20 авто, льготы 30»; «6−20 Горловка на Бахмут льгота в 2 ряда, общая за час 2 машины, льгота прет»; «9−50 КПВВ „Горловка“. на пункте пропуска 160 автомобилей, 68 автобусов и микроавтобусов, до 450 человек пешей очереди»; «Горловка машин много движения нет, милиция проверяла документы 2 часа, отстойник забит и перевозами и общей»

На Марьинском направлении на КПП «Александровка» (Каргил) очевидцы отмечают, что платный перевозчик пытался проехать без очереди, однако его выгнали и сняли с автомобиля номера:

«09:30 Каргил в сторону Курахово Авто до подъема на мост, пешей человек 70» «12:20 На Каргиле в Марьинку:

Основная — на спуске с моста

Льгота — 55 машин

Протяжка каждые 17 минут!

Пеших — 50 человек

Перевоз влез в очередь, толпой выгнали и номера с машины поснимали! Больше не лезут»

На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» сегодня машин немного, движение транспорта бодрое:

«11: 45 Еленовка, до туалета, примерно 50 на выезд, движение бодрое»

На КПП «ДНР» «Октябрь» не слишком много транспорта, автомобили едут сразу на проверку:

«8−30 #октябрь из Донецка

льгота 10 остановная в камышах»; «9−10 #октябрь из Донецка, Льгота 5

Основная до камышей»; «10−40 #пищевик из Мариуполя 4 авто в Мариуполь сразу на проверку».

Источник: donpress.com