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Погода на завтра по Донецкой области

06.11.2019 21:43
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Погода на завтра по Донецкой области

Очередное "бабье лето" продолжает радовать жителей Донецкой области.

Температура ночью до +10°, днем воздух прогреется до +21°. Весь день будет облачно, без осадков.

Народный прогноз погоды: 7 ноября почитается память святых Маркиана и Мартирия. В народе говорили, что 7 ноября плачет даже природа – дождем или снегом. В этот день нужно вспомнить всех несчастных и обиженных, пожалеть их.



Теги: Донбасс, погода, тепло, прогноз погоды
 
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