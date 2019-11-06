Погода на завтра по Донецкой области

06.11.2019 21:43

Очередное "бабье лето" продолжает радовать жителей Донецкой области.

Температура ночью до +10°, днем воздух прогреется до +21°. Весь день будет облачно, без осадков.

Народный прогноз погоды: 7 ноября почитается память святых Маркиана и Мартирия. В народе говорили, что 7 ноября плачет даже природа – дождем или снегом. В этот день нужно вспомнить всех несчастных и обиженных, пожалеть их.