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В Горловке из-за обстрела повреждены дома и обесточена часть поселка
06.11.2019 12:38
В неподконтрольной Украине Горловке под минометный обстрел попали поселки шахты 6/7 и Мичурино, в результате чего повреждены жилые дома и обесточена часть поселка.
Об этом сегодня сообщил так называемый «мэр» Горловки.
В частности, он отметил:
«В результате минометных обстрелов поселков шахты 6/7 и Мичурино получил повреждения дом по улице Тимирязева 23. Также обесточена часть поселка шахты 6/7».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, дом, ДНР, ЛНР, обстрелы
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