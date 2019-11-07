Цемах готов дать показания нидерландским следователям

07.11.2019 19:00

Бывший командир подразделения ПВО пророссийских боевиков Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов, расследующим крушение малайзийского Boeing в июле 2014 года на Донбассе. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.



"Естественно, допрос может проходить только у него на родине, на Донбассе", - отметил он.



По его словам, Цемах готов дать эти показания "в случае обеспечения его прав".



По его словам, Цемах оказался в тупиковой ситуации, поскольку не может приехать на Россию из-за того, что объявлен в розыск и здесь, и в Нидерландах, и в Украине.



Цемах - раньше командовал ПВО в городе Снежное, рядом с которым был сбит Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. В июне 2019 года его задержали сотрудники СБУи вывезли с территории временно неподконтрольной Украине. В Киеве его арестовали по обвинению в создании террористической организации. Затем его включили в списки на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной и 7 сентября обменяли. Из России он вернулся на Донбасс.



В международной следственной группе, которая расследует крушение MH17, выражали интерес к допросу Цемаха. После обмена он получил статус подозреваемого.