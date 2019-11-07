МИД протестует против незаконного въезда очередного гуманитарного конвоя России в Украину

07.11.2019 18:00

Министерство иностранных дел протестует против незаконного въезда очередного гуманитарного конвоя России в Украину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

В четверг российская сторона осуществила очередное незаконное перемещение в Украину через закрытые пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка" так называемого "гуманитарного конвоя" для жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что груз был перемещен с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов, которые, в частности, предусматривают его сопровождение представителями Международного комитета Красного Креста.

Также не было осуществлено обязательное оформление груза пограничниками и таможенными органами Украины.

"В этой связи МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение международно противоправных деяний против суверенитета нашего государства", - сказано в сообщении.

МИД требует от России придерживаться законов и международного права при организации перевозок гуманитарной помощи, запланированных на 14 ноября, 21 ноября, 28 ноября, 5 декабря и 12 декабря.



