Наемники нарушили режим прекращения огня 15 раз, погиб один украинский военный, четверо получили осколочные ранения

07.11.2019 19:15

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты.

В течение текущих суток в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил.

Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами. Задействованы 24 представителя ДСНС Украины. Сегодня было обследовано 9,8 гектара территории и изъято 6 взрывоопасных предметов (ВОП). Общая площадь обследованных территорий составляет 34,3 га (изъято 35 ВНП).

Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское). Начало практических мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября 2019 года. Сегодня же, через МИД, ОБСЕ проинформирован о готовности украинской стороны к разведению.



Вчера, представителями Национальной полиции Украины и военнослужащими Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыто 2 факта нанесения тяжких телесных повреждений, 1 разбой, 1 грабеж, 4 кражи, 3 мошенничества, 1 ложное сообщение, 2 факта незаконного обращения с огнестрельным оружием, 12 фактов незаконного оборота с наркотическими средствами, 1 факт неправомерной выгоды.

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 18199 человек и 2099 транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 18176 человек и 2120 транспортных средства.

В пропуска через линию разграничения, по разным причинам, было отказано 37 лицам.



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