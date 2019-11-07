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Архив - Донецкая область

По горячим следам патрульные Мариуполя задержали двух мужчин, подозреваемых в грабеже

07.11.2019 18:45
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По горячим следам патрульные Мариуполя задержали двух мужчин, подозреваемых в грабеже

Сегодня ночью на спецлинию позвонила работница кафе по проспекту Мира в Мариуполе и сообщила о нападении. Патрульным, которые прибыли на место, женщина сообщила, что двое мужчин зашли в кафе и забрали у посетителя деньги в сумме 600 гривен, после чего пошли в сторону проспекта Нахимова.

Патрульные посадили заявителя в служебный автомобиль и поехали обследовать прилегающую территорию. На углу проспекта и переулка Нахимова полицейские заметили двух граждан, похожих по описанию. Заявительница подтвердила, что именно эти мужчины были в кафе.

Патрульные задержали граждан и передали следователям Центрального отделения полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.


По материалам: https://www.facebook.com/MariupolPolice

Теги: Полиция Донбасса
 
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