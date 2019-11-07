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В "ДНР" назвали новую дату разведения сил в Петровском
07.11.2019 12:30
Подразделения "ДНР" готовы возобновить процесс разведения войск на пилотном участке "Петровское - Богдановка" 9 ноября, передает Depo.Донбасс со ссылкой на подконтрольные "ДНР" сайты.
"Сегодня нами было передано сообщение СММ ОБСЕ о готовности подразделений "ДНР" приступить к выполнению практических мероприятий на ранее разведенном участке вблизи населенного пункта Петровское после соответствующего решения Контактной группы - 9 ноября", - сказано в заявлении.
Отмечается, что в этот день "ДНР" сделает запуск белой сигнальной ракеты в знак готовности к процессу устранения нарушений на участке, если дата будет согласована Контактной группой.
Теги: дата, ДНР, разведение сил, Петровское
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