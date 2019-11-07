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Водію, який, переїхавши автомобілем вагітну жінку, покинув місце ДТП, загрожує до 8 років позбавлення волі
Прокуратурою Донецької області затверджено та направлено до Першотравневого районного суду м. Маріуполя обвинувальний акт відносно місцевого мешканця, який, знаходячись за кермом автомобіля, переїхав жінку та зник з місця дорожньо-транспортної події (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).
Нагадаємо, 1 квітня 2019 року, близько 23:00, 33-річний водій автомобіля марки Ford Transit, повертаючись із с. Мелекино, здійснив при в’їзді у м. Маріуполь наїзд на 29-річну вагітну жінку, яка лежала на дорозі.
Злякавшись відповідальності за скоєне, водій, замість того, щоб викликати «швидку» і допомогти людині вижити, поїхав з місця ДТП. Внаслідок отриманих тяжких травм жінка померла на місці.
Максимальне покарання за санкціями статей, інкримінованих обвинуваченому водієві – позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами, або без такого.
По материалам: Прес-служба прокуратури Донецької області
Теги: ДТП
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