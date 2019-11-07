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«Жители бегут кто куда»: Луганск продолжает содрогаться от сильнейших взрывов
Вчера, 6 ноября, на территории временно неподконтрольного правительству украинского государства Луганска звучали мощные взрывы, которые напугали местное население. Об этом жители захваченного террористами «Луганской народной республики» города написали в социальных сетях.
Отмечается, что первые взрывы прогремели после 14 часов 00 минут. Но на них все не закончилось. В 15 часов 35 минут жители услышали третий взрыв. Свидетели происходящего отмечают: «На юге чуть окна не выбило». Еще один автор добавил: «В Камброде кое-где в машинах сигнализации от взрыва сработали». По настоящее время причина взрывов продолжает оставаться неясной.
Примечательно, что подобного рода сложная ситуация наблюдается не только в оккупированном Луганске, но также и на территории Донецка. В частности, дончане сообщали, что некоторые районы города буквально содрогаются от мощных залпов и взрывов.
Источник: replyua.net
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, взрывы, обстрелы
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