Разведение войск в Петровском перенесли на завтра

08.11.2019 13:00

Запланированное на 12:00, пятницу, 8 ноября разведение войск в Петровском Донецкой области перенесли на сутки, сообщает Обозреватель.

Такие данные предоставил посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик. Разведение должно начаться в 12:00 в субботу, 9 ноября.

В так называемом МИД террористической "ДНР" заявили, что поддержали предложение Сайдика о переносе даты отведения.