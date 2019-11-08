В ООС рассказали, как будет проходить разведение войск в Петровском

08.11.2019 11:00

Командующий Операции Объединенных сил Владимир Кравченко объяснил, как будет проходить разведение войск в Петровском, сообщает Телеканал новостей «24».

П оего словам, разведение сил и средств на участке Богдановка – Петровское на Донбассе будет проходить в течение 3 дней. После этого начнется разминирование и демонтаж фортификационных сооружений.

Процесс разведения должен быть зеркальным с обеих сторон – бойцов ВСУ и боевиков. Его должны зафиксировать представители СММ ОБСЕ и наши военные с СЦКК.