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В ООС рассказали, как будет проходить разведение войск в Петровском
08.11.2019 11:00
Командующий Операции Объединенных сил Владимир Кравченко объяснил, как будет проходить разведение войск в Петровском, сообщает Телеканал новостей «24».
П оего словам, разведение сил и средств на участке Богдановка – Петровское на Донбассе будет проходить в течение 3 дней. После этого начнется разминирование и демонтаж фортификационных сооружений.
Процесс разведения должен быть зеркальным с обеих сторон – бойцов ВСУ и боевиков. Его должны зафиксировать представители СММ ОБСЕ и наши военные с СЦКК.
Теги: Донбасс, ООС, разведение сил, Петровское
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