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Архив - Донецкая область

Боевики продолжают обстрелы из пушек, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. От полученных ранений умер украинский военный

09.11.2019 10:00
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Боевики продолжают обстрелы из пушек, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. От полученных ранений умер украинский военный

8 листопада збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із гармат БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Минулої доби, 8 листопада, внаслідок обстрілів, поранено одного військовослужбовця Об'єднаних сил. Також, від поранень отриманих напередодні, у лікувальному закладі помер ще один український воїн.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.


 
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