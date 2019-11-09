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Архив - Донецкая область

Изменения цен на продукты, одежду и коммунальные услуги в октябре - что говорит статистика

09.11.2019 10:30
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Изменения цен на продукты, одежду и коммунальные услуги в октябре - что говорит статистика

По данным Государственной службы статистики, в октябре в Украине уровень инфляции почти приблизился к целевому значению Национального банка в 6,3%. За год цены выросли на 6,5% по сравнению с октябрем 2018.

«На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 27,2%) подорожала гречневая крупа. На 9,6-0,6% выросли цены на яйца, овощи, молоко и молочную продукцию, сало, масло, говядину », - отметили в Госстате.

В то же время в октябре подешевели мясопродукты и рыба (на 0,2% и 0,4% соответственно), подсолнечное масло снизилась в цене на 0,4%, а фрукты - на 0,6%. Кроме того, на 0,4% снизились тарифы на коммунальные услуги через удешевление газа на 4,3%.

Увеличились цены на алкоголь (+ 0,8%) и одежду и обувь (+ 1,9%).

 


 
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