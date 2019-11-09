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Архив - Донецкая область

В Петровском началось разведение сил

09.11.2019 15:00
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В Петровском началось разведение сил

Украинские военные и сепаратисты самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") начали разведение сил в районе участка №3 Богдановка-Петровское, передает FaceNews.
Это последний из согласованных сторонами стратегических отрезков на линии соприкосновения. Как сообщили в субботу, 9 ноября, в Facebook на странице Операции объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе, процесс стартовал в 12.20 (13.20 мск).
Начало ему было положено белыми сигналами с обеих сторон, за которыми последовали запуски зеленых ракет.
По информации украинской стороны, отводу подлежат 42 военнослужащих, три бронетранспортера и 48 единиц стрелкового оружия. Силы ООС отходят на один километр и занимают новые позиции. За процессом следят представителями Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) .
Как отметил руководитель представительства "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов, Киев запросил для проведения операции "трое суток". "С нашей стороны мы уложимся в сутки", - заявил он.



Теги: начало, разведение сил, Петровское
 
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