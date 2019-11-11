Ситуация на КПП ОРДО

11.11.2019 13:00

Сегодня утром на подконтрольных «ДНР» блокпостах не слишком большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает News UA.

Так, на Бахмутском направлении на КПП «Горловка» по состоянию на 09:10 собралось около 470 человек пешей очереди и 170 авто.

На Марьинском направлении на КПП «Александровка» (Каргил) слабое движение транспорта, пешей очереди нет.

На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» немного автомобилей, движение довольно быстрое.