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Ситуация на КПП ОРДО
11.11.2019 13:00
Сегодня утром на подконтрольных «ДНР» блокпостах не слишком большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает News UA.
Так, на Бахмутском направлении на КПП «Горловка» по состоянию на 09:10 собралось около 470 человек пешей очереди и 170 авто.
На Марьинском направлении на КПП «Александровка» (Каргил) слабое движение транспорта, пешей очереди нет.
На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» немного автомобилей, движение довольно быстрое.
Теги: Донбасс, КПВВ, ОРДЛО
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