Последние новости раздела
- Под Докучаевском ранен комбриг ВСУ08:30
- В "ДНР" рассказали о последствиях аварии возле блокпоста12:45
- Боевики ОРДО заявили о завершении отвода сил в Петровском12:30
- Перед блокпостом "ДНР" перевернулся автобус11:00
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС14:00
- Ситуация на КПП ОРДО13:00
- Сивохо усомнился в результатах соцопроса жителей ОРДЛО10:00
- Социологи выяснили, кому больше всего доверяют жители ОРДЛО16:00
- В Петровском началось разведение сил15:00
- Изменения цен на продукты, одежду и коммунальные услуги в октябре - что говорит статистика10:30
Под Докучаевском ранен комбриг ВСУ
13.11.2019 08:30
Евгений Коростелев
В районе Докучаевска подорвался на мине комбриг 128-й горно-штурмовой бригады - полковник Евгений Коростелев. Он доставлен в госпиталь, сообщает LB.ua.
Кроме командира бригады, в результате обстрела боевиками из автоматического станкового гранатомета получили ранения еще трое офицеров части.
Следует отметить, что именно в районе ответственности 128-й горно-штурмовой бригады находится участок разведения войск №3 в районе населенных пунктов Богдановка-Петровское.
Теги: Донбасс, ранение, мина, ВСУ, разведение сил
Читайте также:
- Раненные в секторе "Мариуполь" военные пришли в себя (ВИДЕО)
- На Светлодарской дуге подразделение "ДНР" подорвалось на минном поле ВСУ: волонтер Мысягин рассказал о тяжелых потерях боевиков
- Тяжелая потеря: в сети рассказали о "проигранной войне" ветерана АТО
- В больнице Днепра от ран умер боец ВСУ Вячеслав Кубрак
- В Голубивке перед маршруткой взорвалась мина. Есть жертвы
- Бойцы ВСУ отбили две атаки ДРГ «ДНР»: озвучены подробности боев
- Под Докучаевском ранен комбриг ВСУ08:30
- В ОРЛО перевернулся автобус с рабочими13:00
- В "ДНР" рассказали о последствиях аварии возле блокпоста12:45
- Боевики ОРДО заявили о завершении отвода сил в Петровском12:30
- Перед блокпостом "ДНР" перевернулся автобус11:00
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС14:00
- Ситуация на КПП ОРДО13:00
- Сивохо усомнился в результатах соцопроса жителей ОРДЛО10:00
- Социологи выяснили, кому больше всего доверяют жители ОРДЛО16:00
- В Петровском началось разведение сил15:00
- Под Докучаевском ранен комбриг ВСУ08:30
- СБУ возбудила уголовные дела против Владимира Соловьева16:30
- ФК "Маріуполь" запустив україномовну версію сайту14:30
- В ОРЛО перевернулся автобус с рабочими13:00
- В "ДНР" рассказали о последствиях аварии возле блокпоста12:45
- Боевики ОРДО заявили о завершении отвода сил в Петровском12:30
- Чернобыльскую зону посетило более 100 тысяч туристов в нынешнем году 11:36
- Перед блокпостом "ДНР" перевернулся автобус11:00
- Андрею Данилко стало полохо на съемках новогоднего шоу10:30
- Назарбаев предложил Зеленскому и Путину встретиться в Казахстане10:00
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- В "ДНР" рассказали о последствиях аварии возле блокпоста
- Сивохо усомнился в результатах соцопроса жителей ОРДЛО
- Перед блокпостом "ДНР" перевернулся автобус
- Ситуация на КПП ОРДО
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС
- В ОРЛО перевернулся автобус с рабочими
- Обновление Windows 10 1909 готово к релизу
- Сивохо призвал упростить пересечение линии разграничения на Донбассе
- Задержанный в Польше Мазур рассказал о своем "чеченском" прошлом
- Нафтогаз установил самую низкую за четыре года цену на газ