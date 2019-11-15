Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пушилин распорядился восстановить дворец молодежи «Юность»

15.11.2019 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пушилин распорядился восстановить дворец молодежи «Юность»

В Донецке занялись подготовкой к восстановлению дворца молодежи "Юность", поврежденного в результате обстрелов в 2014 году.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы "ДНР" Дениса Пушилина.
"Создать организационный комитет по осуществлению комплекса мероприятий, связанных с реконструкцией здания учреждения дополнительного образования "Донецкий республиканский дворец молодежи "Юность""", – сказано в тексте распоряжения №367. Помимо создания комитета процедура включает в себя проведение конкурса и согласование проекта реконструкции здания, ежемесячное направление в "Администрацию главы ДНР" отчета о проделанной работе, а также надзор "Генеральной прокуратуры" за соблюдением законодательства в ходе реализации проекта реконструкции.



Теги: восстановление, ДНР, Пушилин, Дворец молодежи " Юность"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх