Пушилин распорядился восстановить дворец молодежи «Юность»

15.11.2019 13:00

В Донецке занялись подготовкой к восстановлению дворца молодежи "Юность", поврежденного в результате обстрелов в 2014 году.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы "ДНР" Дениса Пушилина.

"Создать организационный комитет по осуществлению комплекса мероприятий, связанных с реконструкцией здания учреждения дополнительного образования "Донецкий республиканский дворец молодежи "Юность""", – сказано в тексте распоряжения №367. Помимо создания комитета процедура включает в себя проведение конкурса и согласование проекта реконструкции здания, ежемесячное направление в "Администрацию главы ДНР" отчета о проделанной работе, а также надзор "Генеральной прокуратуры" за соблюдением законодательства в ходе реализации проекта реконструкции.