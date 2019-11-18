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Архив - Донецкая область

На КПВВ "Гнутово" задержали жителя ОРДО с 600 кг меди

18.11.2019 15:30
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На КПВВ "Гнутово" задержали жителя ОРДО с 600 кг меди

На контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" вблизи Мариуполя обнаружили и задержали мародера, который перевозил цветной металл с оккупированной территории, сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Во время осмотра транспортного средства пограничники и сотрудники фискальной службы обнаружили более 600 килограмм меди на сумму около 60 000 грн", - говорится в сообщении.
Задержанный пояснил, что предприятия на оккупированной территории прекратили свою работу, и, чтобы заработать денег, люди воруют оттуда цветные металлы.
По его словам, он вез металлолом в Мариуполь, надеясь продать подороже.



Теги: мародер, медь, Гнутово, КПВВ, ОРДО
 
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