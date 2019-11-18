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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС

18.11.2019 11:00
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Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС

По информации Госпогранслужбы Украины сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» - 20/55; «Марьинка» - 0/60; «Новотроицкое» - 40/30; «Гнутово» - 20/10.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к уменьшению. В общем через КПВВ последовало 32,7 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:
«Майорское» - 7725 человек и 955 транспортных средств;
«Марьинка» - 6515 человек и 1100 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 6490 человек и 1360 транспортных средств;
«Гнутово» - 2940 человек и 775 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 9050 человек.



Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ, очереди
 
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