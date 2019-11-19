Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 19.11.2019

19.11.2019 11:00

Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07.00 до 18.30, сообщает Cxid.info.

За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока увеличилась. В общем, через КПВВ последовало 36,4 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 8655 человек и 1070 транспортных средств;

«Марьинка» — 6620 человек и 1045 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7090 человек и 1335 транспортных средств;

«Гнутово» — 3265 человек и 715 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10820 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 10/50; «Марьинка» — 20/60; «Новотроицкое» — 20/30; «Гнутово» — 20/20.