В "ДНР" заявили о завершении разминирования у Петровского

19.11.2019 15:00

Саперы "ДНР" расчистили минные поля на участке разведения сил у поселка Петровское и готовы приступить к поиску и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов, сообщил глава представительства "ДНР" в центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, передает АиФ.

По его словам, следующий этап - проведение инженерной разведки, зачистка местности в районе разведения сил и уничтожение активных боеприпасов. «Минные поля на сегодняшний день можно считать демонтированными», - заявил Якубов.