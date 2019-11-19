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В госпитале Харькова умер комбриг ВСУ, подорвавшийся на Донбассе
19.11.2019 09:30
В военном госпитале Харькова умер полковник Евгений Коростелев. 12 ноября командир 128-й бригады подорвался на мине вблизи Новотроицкого на Донбассе и потерял ногу, сообщает Телеканал новостей «24».
Врачи боролись за его жизнь целую неделю. После операции Коростылев находился на аппарате искусственной вентиляции легких, в тяжелом, но стабильном состоянии.
Сейчас эксперты устанавливают окончательную причину смерти военнослужащего.
У Евгения Коростелева осталась жена и двое детей.
Теги: Донбасс, Харьков, госпиталь, смерть, полковник, ВСУ
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