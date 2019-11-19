В госпитале Харькова умер комбриг ВСУ, подорвавшийся на Донбассе

19.11.2019 09:30

В военном госпитале Харькова умер полковник Евгений Коростелев. 12 ноября командир 128-й бригады подорвался на мине вблизи Новотроицкого на Донбассе и потерял ногу, сообщает Телеканал новостей «24».

Врачи боролись за его жизнь целую неделю. После операции Коростылев находился на аппарате искусственной вентиляции легких, в тяжелом, но стабильном состоянии.

Сейчас эксперты устанавливают окончательную причину смерти военнослужащего.

У Евгения Коростелева осталась жена и двое детей.