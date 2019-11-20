Бойцы ООС сбили беспилотник-шпион боевиков

20.11.2019 08:45

Украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат боевиков в зоне операции Объединенных сил в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в направлении Горловки Донецкой области летел разведывательный беспилотник боевиков.

Украинские военные сбили его сосредоточенным огнем из стрелкового оружия.

"При падении на нежилом дворе БПЛА сдетонировал, что может свидетельствовать об опасном грузе, которым враг пытался поразить наших военных", - говорится в сообщении.

Остатки сбитого аппарата военные передали специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации.