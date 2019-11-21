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Кабмин упростил порядок пересечения линии разграничения на Донбассе
Кабинет министров Украины упростил порядок въезда-выезда людей и перемещение товаров через КПВВ на линии разграничения для граждан Украины, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает телеканал 112 Украина.
Как сообщается, в первую очередь упрощается процедура пересечения линии разграничения для несовершеннолетних. Дети смогут пересекать линию разграничения в сопровождении усыновителей, расширяется перечень документов, которые идентифицируют личность (прилагается свидетельство о рождении и временное удостоверение при оформлении как внутреннего, так и заграничного паспортов).
Кроме того упрощена процедура перемещения товаров через линию разграничения физическими лицами. Устранено такое определение, как "ручная кладь".
"Перечисленные изменения призваны наладить процесс реинтеграции временно оккупированных территорий, в центре которого находится простой человек-гражданин Украины, который вынужден жить на временно оккупированной территории нашего государства", - отметили в правительстве.
Теги: Донбасс, правила, Кабмин, КПВВ
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