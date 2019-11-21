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Архив - Донецкая область

В оккупированном Енакиево загорелся трамвай

21.11.2019 10:30
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В оккупированном Енакиево загорелся трамвай

В сети Интернет покаали сгоревший трамвай в оккупированном Енакиево, сообщает Depo.ua.
Обнародовал фото в Telegram-канале пользователь donetchanynn. "В Енакиево подгорел победный трамвайчик", - подписано фото.



Теги: Енакиево, трамвай, возгорание
 
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