Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 22.11.2019

22.11.2019 13:00

Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07.00 до 18.30, сообщает Госпогранслужба Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 60/50; «Марьинка» — 0/30; «Новотроицкое» — 10/30; «Гнутово» — 20/20.

Вчера интенсивность пассажиро-транспортного потока была динамичной и оставалась на уровне предыдущих суток. В общем, через КПВВ последовало 44 тысячи человек и 5,1 тысяча транспортных средств:

«Майорское» — 9920 человек и 1150 транспортных средств;

«Марьинка» — 8710 человек и 1400 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 9160 человек и 1710 транспортных средств;

«Гнутово» — 3845 человек и 830 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 12305 человек.