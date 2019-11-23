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Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 23 ноября

23.11.2019 15:15
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Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 23 ноября

КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме ( с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорск» -30/50;
«Марьинка» -30/25;
«Новотроицкое» -30/0;
«Гнутово» -0/0.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa
10-50 Майорск в сторону Донецка очереди нет
11-00 Майорск на Укр в сторону укр около 20машин

#Георгиевка #Курахово #Марьинка
8-30 на Каргиле в сторону Украины льготы машин 60, основная была до начала моста.
10-00 На Марьянке в сторону Донецка 30-40 машин, двигаемся умеренно

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
9-30 На Еленовке машин около 70 в сторону Украины

#Гнутово #Пищевик #Октябрь
11-20 Октябрь в Украину от камышей, движение хорошее

#Станица Луганская
Нет данных



Теги: Донбасс, КПВВ, ООС, ситуация
 
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