КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы

25.11.2019 14:00

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил начиная от 1 декабря 2019 года переходят на график зимнего периода. Об этом сообщила пресс-служба ООС, передает ТСН.

Отмечается, что пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно от 08:00 до 17:00.

"Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок", – говорится в сообщении.