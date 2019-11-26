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В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС
В Кировском районе оккупированной Макеевки Донецкой области двое вооруженных мужчин совершили нападение и ограбили АЗС, передает Depo.Донбасс.
Сотрудникам "полиции ДНР" удалось по горячим следам задержали двух подозреваемых, оказавшихся ранее судимымы.
Установлено, что после совместного распития спиртных напитков приятелям в голову пришла мысль о незаконном заработке. Подельники пришли в одну из АЗС и прикрыли лица платками. Пока один следил за обстановкой снаружи, второй с пистолетом в руках ворвался в торговый зал АЗС, произвел выстрел в сторону витрины и забрал дневную выручку в размере 127 тысяч рублей. После совершения преступления фигуранты скрылись, а оружие закопали возле одного из кладбищ в другом районе Макеевки.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Теги: Макеевка, АЗС, нападение
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