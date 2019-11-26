В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО

26.11.2019 08:30

Смена владельца компании "Vodafone-Украина" не повлияет на работу оператора на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. об этом сообщила пресс-секретарь "Vodafone-Украина" Виктория Павловская, передает сайт Новости Донбасса.

«На нашу операционную деятельность это никаким образом не влияет. Мы как обслуживали, как поддерживали сети по мере возможностей, так и продолжим это делать», — сказала она.

Павловская напомнила, что на неподконтрольной властям территории нет представительств оператора.

Также в компании сообщили, что оператор продолжит оказывать услуги в Украине под брендом Vodafone после смены собственника.