Опубликован новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

28.11.2019 09:45

На Правительственном портале опубликовано Постановление Кабинета министров Украины от 20 ноября 2019 года № 953 «О внесении изменений в Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий», сообщает РПД «Донецкие новости».

«КМУ постановляет внести в Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий, утвержденного Постановлением КМУ от 17 июля 2019 года № 815 (Официальный вестник Украины, 2019 г., № 70, ст. 2446, № 88, ст. 2943), изменения, которые прилагаются», – говорится в сообщении.

С текстом постановления можно ознакомиться здесь.