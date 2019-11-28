Опубликованы цены на продукты питания в Горловке

28.11.2019 17:00

В Горловке озвучили цены на основные продукты питания, сообщает gorlovka.ua.

Как сообщается на сайте городской администрации города от «ДНР», с 15 по 22 ноября обследовано 27 объектов торговли, это магазины, супермаркеты, рынки.

Вот такие данные приводят местные власти:

Стоимость картофеля в торговых объектах города от 18,00 рублей, моркови – от 20,00 рублей, капусты белокочанной – от 17,00 рублей, свеклы – от 17,00 рублей, лука репчатого – от 18,00 рублей за килограмм.

Свежие огурцы продают по цене от 65,00 рублей, а помидоры от 80,00 рублей за кг.

Стоимость крупы пшеничной и крупы перловой 15,00 – 45,00 рублей, риса от 55,00 рублей, гречневой крупы от 49,00 рублей, макаронные изделия от 32,00 рублей за килограмм.

Стабильными остаются цены на молочную и колбасную продукцию. Отмечается, что этого товара хватает на прилавках торговых точек.

Цена на яйцо куриное 1 категории в магазинах и на рынках города от 58,00 рублей за десяток.

Стоимость мяса птицы (тушка потрошеная) – от 124,00 рублей за килограмм, говядина на кости (2 сорт) - от 270,00 рублей за килограмм, свинина на кости (2 сорт) – от 200,00 рублей за килограмм.

Стоимость масла растительного (рафинированного) – от 62,00 рублей за литр, сахара-песка от 23,75 рублей за килограмм.