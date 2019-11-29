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Архив - Донецкая область

"Народный совет" "ДНР" расширил границы "республики"

29.11.2019 14:00
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"Народный совет" "ДНР" расширил границы "республики"

Так называемый парламент "ДНР" принял "закон о государственной границе республики", сообщает Телеканал новостей «24».
Пожалуй, самым интересным моментом является то, где именно будет проходить так называемая граница. Председатель "Народного совета" Владимир Бидевка объяснил, что теперь "государственная граница ДНР", согласно с, как он его назвал, законом, должна проходить в рамках "бывшей" Донецкой области.
«В этом законе не забыты те люди, которые проживают на территории временно подконтрольной Украине. Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года» — заявил он.



Теги: закон, граница, ДНР
 
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