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Российский блогер рассказал об отношении жителей "Л/ДНР" к местной власти (ВИДЕО)
29.11.2019 08:30
Блогер из России Сергей Борисов, летом этого года побывавший в Донецке, Седово и Луганске рассказал, что многие жители непризнанных республик не любят нынешнюю власть и военных, сообщает Gorlovka.ua.
Мужчина сразу сказал, что он "пророссийски настроенный человек", за русский мир и все такое. Но старается дать объективную оценку событиям.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, блогер
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