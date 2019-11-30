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Ситуация на КПВВ в Донецкой области 30 ноября
30.11.2019 15:30
Информация от погранслужбы Украины
По состоянию на утро 30 ноября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.
Майорск в сторону Бахмута 20 авто, в Горловку 55.
Марьинка в сторону Курахово нет авто, в Донецк 80.
Новотроицкое в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 50.
Гнутово в сторону Мариуполя 10 авто, в Донецк 10.
Информация от очевидцев
КПВВ «Майорск»
7:06 На Майорске полная сетка, потихоньку движемся.
8:48 Майорск 25 машин до полиции.
КПВВ «Марьинка»
Нет данных
КПВВ «Новотроицкое»
7:49 Новостроицкое на Донецк машин 20-30. Работают в обе стороны почти все модули.
8:51 Перлына из Донецка около 20 авто и 100 пеших. Еленовка на Донецк примерно 50 авто.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных
По материалам: https://zi.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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