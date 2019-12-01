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В Минкульте назвали сроки запуска украинского телевещания в ОРДЛО
01.12.2019 10:30
Двуязычный телеканал для жителей временно оккупированных районов Донбасса будет запущен в феврале 2020 года. Об этом сказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, сообщает НВ.
Вещание этого телеканала будет осуществляться только на территории Донбасса на украинском и русском языках. Новый телеканал создается на базе канала UA.TV.
«Наша задача — сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине, чтобы мы начали вести с людьми, живущими на этой территории, диалог — в эфире такого телеканала. Прежде всего с научной средой. И наша задача — донести правдивую информацию», — сказал министр.
Теги: Украина, телевидение, ОРДЛО
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