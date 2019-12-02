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Архив - Донецкая область

В центре Донецка началась установка новогодней елки

02.12.2019 12:00
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В центре Донецка началась установка новогодней елки

Коммунальные службы Донецка сегодня начали работы по установке остова главой новогодней елки ДНР в центре города – на площади Ленина.
Работы проводятся специалистами коммунального предприятия «Донецкгорсвет» с использованием трех единиц техники. В частности, ведется сборка металлической конструкции, которая станет каркасом елки. В работах задействованы порядка 10 человек.



Теги: Донецк, елка, площадь
 
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